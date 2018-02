Umweltschützer schaufeln Schnee für Baby-Robben

Die Saimaa-Ringelrobbe gehört zu den am stärksten bedrohten Robben weltweit. Jetzt haben Umweltschützer in Finnland zu ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen, um sie zu retten. Auf dem zugefrorenen Saimaa-See, dem größten See des Landes, schoben sie Schnee zu großen Haufen zusammen. Dieser dient als Kinderstube für Babyrobben.