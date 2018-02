Mexiko: Maya-Relikte in Unterwasserhöhlen entdeckt

Menschen und Tiere fanden in den Höhlen den Tod

Mithilfe von Unterwassergeräten erkundeten Archäologen in den vergangenen Wochen die Relikte aus vergangenen Epochen. Laut den Forschern stand das Wasser in den Höhlen im Laufe der Zeit unterschiedlich hoch. In Dürrezeiten könnten sie als Trinkwasserquelle genutzt worden sein - allerdings fanden einige Menschen und Tiere nie wieder heraus.