Entdecken statt Meucheln: Neuer „AC: Origins“-DLC

Im alten Ägypten ist - das hat Ubisoft mit "Assassin's Creed: Origins" eindrucksvoll bewiesen - gut meucheln. Die prächtige Spielwelt bietet aber auch Entdeckernaturen eine Menge Abwechslung. So viel, dass Ubisoft das Entdecken in der neuen DLC-Erweiterung "Entdeckungstour" ins Zentrum rückt und einen Spielmodus einführt, der auf Kämpfe und Quests verzichtet und die Spieler stattdessen auf virtuelle Erkundungstouren inklusive historischer Infos zum alten Ägypten schickt. So entdecken auch alte "Assassin's Creed"-Hasen womöglich noch Dinge in der Welt von "Origins", die ihnen zuvor verborgen geblieben sind.