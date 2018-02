Das neue AMG-Rennboot ist der pure Wahnsinn!

Die "515 Project ONE", die neunte Cigarette/AMG-Sonderedition, ist 15,67 Meter lang und bietet mit seinem 2,90 Meter breiten Rumpf sechs Fahrgästen komfortable Sitzplätze. Es hat im Vergleich zum Rennboot „Cigarette Racing Team 50’ Marauder AMG“, das 2017 im Rahmen der Kooperation präsentiert wurde, über 30 Prozent mehr Fläche bei ähnlicher Leistung. Möglich wird dies durch die Verwendung einer hochoptimierten Verbundstruktur aus Kohlefaser, Kevlar und Glasfaser. Die muskulösen Schultern, die sich im hinteren Teil des Cigarette Racing 515 Project ONE erheben, sollen an das AMG-Hypercar erinnern und ermöglichen die Integration eines großen Sonnenkissens auf der flachen, freiliegenden Kohlefaserluke über den großen Motoren. Menschen, die man mag, sollte man dort allerdings nur bei ruhendem Boot in der Sonne baden lassen.