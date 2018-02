Kavlak: „Besiktas kann Bayern fix wehtun!“

Vorsicht vor Talisca

Auch Fatih, ein Münchner Freund von Alaba und glühender Fan von Galatasaray Istanbul, meinte zuletzt bei einem gemeinsamen Besuch in Wien: „Besiktas ist spielerisch echt gut, war die letzten zwei Jahre leider nicht umsonst Meister.“ Kavlak hebt bei Beşiktaş den Brasilianer Talisca, der mit vier Toren großen Anteil an Platz eins in der Gruppe G vor Porto, Leipzig und Monaco hatte, heraus: „Er kann ein Spiel alleine entscheiden.“ Auch von Portugals Europameister Ricardo Quaresma („ein Ausnahmekönner“) und vom Holländer Ryan Babel („ein super Typ, der immer für die Mannschaft schuftet“) ist Veli begeistert. Er selbst wird nicht in München sein, schwitzt in Istanbul intensiv für das Comeback: „Ich bin nach riesigem Aufwand wieder bei 65 Prozent, arbeite bereits viel mit dem Ball. Aktuell passt es!“