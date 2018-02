Winter-Spaß unweit von Graz

„Heuer haben wir eine lange Saison“, lacht Roswitha Wimmer ins Telefon. Der Wimmerlift in Eggersdorf ist seit Weihnachten fast durchgehend in Betrieb. Geschneit hat es zwar auch in diesem Winter nicht viel – der Hang liegt auf nur 500 Metern Seehöhe –, aber wenigstens war es kalt genug, dass man die Schneekanonen anwerfen konnte. Der Lift ist in den Ferien von 9 bis 19 Uhr geöffnet. „Wir haben keine Skikurse diese Woche, es ist also wenig los“, sagt Wimmer.