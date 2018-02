Zahl der Privatpleiten explodiert heuer

Arbeitslosigkeit, gescheiterte Selbstständigkeit oder zu sorgloser Umgang mit dem Geld – die Gründe für einen Privatkonkurs sind vielfältig. Laut Alpenländischem Kreditorenverband meldeten im Jänner in Tirol 81 Personen Privatinsolvenz an. Das sind fast doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.