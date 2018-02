Wilhelm Denifl Achter bei deutschem Dreifachsieg

Lukas Klapfer, der Bronze-Gewinner des Auftakt-Bewerbs, sprang als Zehnter gut, doch der Rückstand von einer halben Minute auf die gemeinsam Tempo machenden Deutschen erwies sich als zu groß. So kam der Steirer als Neunter (+1:22,8 Min.) ins Ziel. Zufrieden war er nicht. "Ich habe in der ersten Runde Gas gegeben und muss mir eingestehen, dass ich noch nicht in der Laufform bin, in der ich zuvor war", sagte der 31-Jährige, der im Vorfeld Magen-Darm-Probleme gehabt hatte.