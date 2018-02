iPhone X: Samsung fährt Displayproduktion herunter

Samsung will laut einem Medienbericht wegen der schwächelnden Nachfrage weniger Bildschirme für Apples Smartphone iPhone X produzieren. Samsung wolle im laufenden ersten Quartal in seinem Werk South Chungcheong maximal 20 Millionen OLED-Displays bauen, wie die japanische Zeitung "Nikkei" am Dienstag berichtete. Ursprünglich waren 45 bis 50 Millionen geplant worden.