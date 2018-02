Intendant Peter Pikl verstorben

Der Porcia-Intendant und Schauspieler Peter Pikl ist am Montag 71-jährig nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Der gebürtige Salzburger war ein „Porcianer“ mit Leib und Seele, ein Vollblutschauspieler, Regisseur und Prinzipal. Als solcher leitete er die Komödienspiele Porcia in Spittal an der Drau von 1996 bis 2014 und wie er selbst sagte, mehr als „Prinzipal“ denn als Intendant, als „der erste unter Gleichen“. Schon unter Herbert Wochinz im Ensemble Porcia viele Jahre als Schauspieler tätig, prägte er die Komödienspiele durch viele Regien, durch die Erweiterung des Spielplanes und die Vergrößerung des Ensembles. Sein Herz schlug ganz für das Theater und besonders für die Komödienspiele Porcia. "Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren", so Mag. Andrea Samonigg–Mahrer (Präsidentin des Vereins der Komödienspiele) und Angelica Ladurner (Intendantin im Namen des Ensembles Porcia).