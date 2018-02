Sicherheits-Debatte nach Todesfahrt am Plansee

Familie, Freunde, Schulkollegen, Lehrer und andere Wegbegleiter: Unter riesiger Anteilnahme wurde Lisa K. Montag Nachmittag auf dem Friedhof in Breitenwang zu Grabe getragen. Die 17-jährige Reuttenerin war Beifahrerin in jenem Auto, das vergangene Woche in den Plansee gestürzt ist. Während sich der Lenker (20) und eine weitere Insassin (17) retten konnten, war die Schülerin im Wagen gefangen. In 13 Metern Tiefe, fast eine Stunde lang. Erst Taucher konnten die Jugendliche bergen – Reanimationsversuche scheiterten...