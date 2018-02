Wo die Gehälter am fairsten sind: Linz am 1. Platz

In welchem Bundesland sind die Österreicher mit ihrem Gehalt am zufriedensten? Die Plattform kununu.com hat 45.000 Angestellte über den Zeitraum von zwei Jahren zu diesem Thema um ihre Meinung gebeten, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Am glücklichsten sind demnach die Linzer mit ihrem Lohn. Das Schlusslicht bildet Eisenstadt, Wien erreicht bei diesem Ranking nur den vorletzten Platz.