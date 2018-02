Kleiner Kärntner Terrier musste sterben

"Am 9. Februar hat 'Reiser' angefangen zu erbrechen. Wir sind zum Tierarzt gefahren und dachten zuerst an Gastritis oder Mandelentzündung. Am Sonntag hatten wir dann das schlimme Ergebnis, dass er Rattengift gefressen hat", ist Christian Schuster entsetzt. Der Yorkshire Terrier hatte bereits Blut erbrochen und befand sich dann tagelang am Dauertropf bei einem Tierarzt in Althofen. "Bis Dienstag hatte er noch hohes Fieber, am Mittwoch wurde sein Zustand etwas besser. Am Samstag hat er den Kampf gegen das Gift dann leider verloren", erzählt der Hundebesitzer um Fassung ringend. Zurück bleibt auch der Sohn von "Reiser", der Yorki-Mischling "Blitz" vermisst seinen Kameraden.