Unternehmen stellt Hunde-Snacks aus Insekten her

Deshalb seien die Snacks der Marke Tene Trio auch für Allergiker-Hunde "optimal" geeignet. Mit Investitionen wird nun eine Mehlwurmzucht in Potsdam weiter ausgebaut und vergrößert, erklärte Firmenchefin Ina Henkel. Der Webshop ist seit kurzem online, das Hundefutter werde bereits an Kunden in ganz Deutschland verschickt.