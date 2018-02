Strache bei Olympia: „Es könnte noch besser sein!“

Turbulente Tage für Sportminister Heinz-Christian Strache. Am Freitag kam er in Pyeongchang an, fieberte bei zahlreichen Bewerben mit, bereits am Dienstag verlässt er Südkorea wieder – um schon am Abend in Wien die Teilnehmer der Paralympics offiziell zu verabschieden. Vor seiner Abreise zog er im Interview mit der "Krone" seine Bilanz: Die trotz der Erfolge, die er live miterlebte, wie etwa jenen des Marcel Hirscher, keineswegs nur positiv ausfiel. Was er kritisiert, was er ändern will.