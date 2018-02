Hayböck scherzt: „Außer Spesen nichts gewesen!“

Schlierenzauers schwierige Zeit geht weiter

Schlierenzauer rätselt ebenfalls, stellt aber klar: "Es ist kein Staatsgeheimnis, dass ich eine schwierige Zeit habe. So wie ich jetzt dastehe, geht es mir viel besser als in Sotschi..., was mich selbst betrifft", meinte er ohne auf die Ergebnisse zu blicken (Silber in Sotschi, Anm.). "Dass man auf die Schnauze fallen muss als Topathlet, tut vielleicht auch einmal ganz gut. Aber jetzt wäre schon wieder der Zeitpunkt da, zu zeigen, was man drauf hat." Das Dabeisein sei zwar eine Ehre. "Aber es ist nicht mein Anspruch."