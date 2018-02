Kanadier Virtue/Moir mit Bestmarke zu Eistanz-Gold

Vor den Winterspielen hatten die seit 1997 gemeinsam laufenden Virtue (28 Jahre) und Moir (30) eine Bestmarke von 199,86 Punkten gehabt. In Gangneung kamen die beiden sowohl im Kurzprogramm (83,67) als auch in der Kür (122,40) auf persönliche Bestleistungen. Auch Papadakis/Cizeron liefen so gut wie noch nie und stellten in der Kür mit 123,35 Punkten einen "Weltrekord" auf. Sie hatten davor die Gesamt-Punktebestleistung mit 203,16 Punkten gehalten, diesmal wurden es 205,28.