Vonn will ewig weiterfahren! Auch mit Roboter-Knie

Für die Abfahrt am Mittwoch ergebe sich eine klare Situation, so Vonn. "Es geht um alles oder nichts. Also gibt es keinen Grund, nervös zu werden oder an Druck zu denken. Denn dann verliere ich auf jeden Fall", sagte die Olympiasiegerin von 2010. Sie könne nur alles geben. "Dann kann ich so oder so zufrieden sein."