Ski-Freestylerin Sharpe erobert Halfpipe-Gold

Die Kanadierin Cassie Sharpe hat am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang das Halfpipe-Finale der Ski-Freestylerinnen dominiert. Nachdem die 25-Jährige schon die Qualifikation gewonnen hatte, wurde sie auch in den ersten beiden der drei Finalläufe am besten bewertet. Sharpe stand schon vor ihrem letzten Lauf als Siegerin fest.