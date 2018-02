Fever Ray: Performative Botschafterin des Humanen

Die Spannung der Fans im gut, aber bei weitem nicht vollgefüllten Gasometer war groß – immerhin eröffnet Fever Ray an diesem Abend in Wien ihre ganze Welttournee, die sie im Laufe des Jahres noch durch Europa, in die USA und auf unterschiedlichste Festivalbühnen hieven wird. Dass es nach so langer Live-Auszeit zu diversen Unsicherheiten kommt, ist verständlich und wird von den Anwesenden charmant weggefeiert, doch bis das Sechs-Frauen-Kollektiv auf der Bühne für Begeisterung und Jubel sorgt, vergeht eine gute halbe Stunde. In der strampeln sich Dreijer und ihre zwei Nebensängerinnen Helena Gutarra und Maryam Nikandish in kruden Kostümen vor vernebelten Lichteffekten ab, während zwei Percussionistinnen und die Elektronik-Künstlerin Mikaela Hansson für den meist dissonant vorgetragenen Instrumental-Stamm sorgen.