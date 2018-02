Ivanka Trump soll US-Team bei Olympia anführen!

Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten, wird nach übereinstimmenden Medienberichten die US-Delegation bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele anführen! Für die Feier am 25. Februar in Pyeongchang rolle die Regierung in Seoul ihr den größtmöglichen roten Teppich aus, schrieb Südkoreas größte Zeitung "The Chosun Ilbo".