Martin Schmidt nicht mehr Wolfsburg-Trainer!

Martin Schmidt ist nicht mehr Trainer des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg! Der 50-jährige Schweizer und die Niedersachsen gehen nach nur fünf Monaten wieder getrennte Wege – auf Initiative von Schmidt hin. Dieser war erst seit vergangenem September Trainer in Wolfsburg gewesen. Noch am Samstag hatte Wolfsburg den FC Bayern an den Rand einer Niederlage gebracht und erst durch einen Last-Minute-Elfmeter von Robert Lewandowski verloren. Es war nicht die schlechteste Leistung der Mannschaft unter dem Walliser, doch Erfolgserlebnisse hatten die Wolfsburger zuletzt eben keine.