Diese Top-Stars kommen nach Klagenfurt

„Kärnten zur Bühne für Weltstars zu machen und vor allem der Jugend zu zeigen, das Kärnten auch rocken kann und cool ist, das war mir eine Herzensangelegenheit. Und eines ist ganz wichtig, es muss für die jungen Menschen leistbar sein“, so Landeschef Peter Kaiser, der gemeinsam mit dem Grazer Konzertveranstalter Klaus Leutgeb und Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ein musikalisches Konzept für das Wörthersee-Stadion für die nächsten drei Jahre erarbeitet hat. Subventionen seitens des Landes wird es für die Events übrigens keine geben. „Wir wollen vor allem etwas Nachhaltiges auf die Beine stellen, was auch dem Tourismus was bringt“, so Leutgeb und Mathiaschitz unisono.