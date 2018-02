Museumsbesuch als buntes Highlight in den Ferien

Mit dabei sind natürlich Dauerbrenner wie Ars Electronica Center, wo das Kinderforschungslabor lockt, und Schlossmuseum, in dem der Kasperl auf die Kleineren wartet. Aber auch in der Voestalpine Stahlwelt gibt es einiges zu entdecken, etwa beim Workshop „Stahl erforschen“. Oder in der Landesgalerie bei der Zaubershow von Maguel. So wird der Museumsbesuch zum bunten Highlight in den trüben Semesterferien (Info: www.museum-total.at)!