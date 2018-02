„Wir eliminieren die Strizzis“

34 Mitarbeiter

Unternehmen wie Miba, Banner Batterien, aber auch Banken und Versicherungen, die Strabag und die Vinzenz-Gruppe vertrauen auf das Know-how der Oberösterreicher. Auch in Südafrika, im US-Bundesstaat Kalifornien und in Russland hat Blue Shield bereits Kunden. „Wir wollen aber ein Nischenplayer in Europa bleiben und diese Position stärken“, so Kobler. 34 Mitarbeiter zählt die Firma mittlerweile.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung