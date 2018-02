Im deutschen Netz geht es unter die Erde

Seit dem Sturm Kyrill im Jahr 2007 gibt es in Deutschland eine klare Tendenz: Stromleitungen unter die Erde! Dazu bekannte sich auch die deutsche Enviam-Tochter Mitnetz, die 74.000 km an Leitungen betreibt. Bei der Salzburg-Leitung bestärkt ein neues Gutachten zu wiederholten Male die Freileitungsgegner. Udo Stöger, der Leiter für den Netzbetrieb der Mitteldeutschen Netzgesellschaft (Mitnetz) bestätigt: Seit 2007 haben wir den Verkabelungsgrad stetig erhöht, wir liegen derzeit bei 60 Prozent. Bis 2015 sollen 90% der Leitungen in die Erde kommen.“ Mitnetz betreibt in den deutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg ein 74.000-Kilometer-Stromnetz.