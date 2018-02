Der Frühling lässt noch auf sich warten

Tief zieht in den Norden, Kälte bleibt

Danach ist es mit der weißen Pracht vorbei, denn die Temperaturen sinken weiter. Das Tief samt Schnee zieht höher in den Norden, was uns bleibt, ist die kalte Luft: Am Wochenende und in der nächsten Woche sind Minusgrade im zweistelligen Bereich keine Seltenheit, in den Nächten könnte sogar die -20-Grad-Grenze unterschritten werden.