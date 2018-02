USA und Kanada kämpfen um Damen-Eishockey-Gold

Die USA und Kanada kämpfen zum dritten Mal in Serie um die olympische Gold-Medaille im Frauen-Eishockey! Das US-Team gewann am Montag das erste Halbfinale gegen Finnland klar mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) und zog damit ins Endspiel am Donnerstag ein. Titelverteidiger Kanada erreichte anschließend ebenfalls mit einem 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) gegen die Olympischen Athletinnen aus Russland das Finale.