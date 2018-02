Die rührendste Geschichte der Olympischen Spiele

Der jüngste Brüder Mikey war erst 17 Jahre alt, als er eines Tages nicht mehr aus dem Schlaf aufwachte. Jonathon Lillis flog mit seinem anderen Bruder zu den Olympischen Spielen, die Asche des kleinen Bruders nahmen sie in einer Medaille mit und gingen damit zur Eröffnungszeremonie (sportkrone.at berichtete). Jonathon wollte in Erinnerung an seinen jüngeren Bruder Olympia-Gold holen.