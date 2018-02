Kanalarbeiter kämpfen jetzt für faire Bezahlung

Schätzungsweise 8000 Personen sind in Österreich in der Kanalreinigung bzw. -sanierung tätig. Ein Job, der wahrlich nicht jedermanns Sache ist. Zudem fällt die Branche in das sogenannte freie Gewerbe, unterliegt also keinem gesetzlichen Kollektivvertrag. Die Folge: Es gibt keine automatische Indexanpassung, die Bezahlung ist in der Regel Ausmachungssache mit dem Chef.