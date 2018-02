Schneeschuhwandern: Motiviert durch die Natur

Nach einem einwöchigen Sommerkurs geht’s auch eine Woche in den Winter. Auf dem Lehrplan stehen dabei etwa Schnee- und Lawinenkunde, Tourenführung, Orientierung sowie alpine Gefahren. Monika Weinländer ist begeistert: „Ich bin gerne in den Bergen unterwegs und hier lernt man so viel, was man bei den Touren brauchen kann.“ Außerdem möchte die Bankerin aus Bad Kleinkirchheim nebenbei auch Touren führen. Ebenso wie der Hannes Goldberger aus dem Gailtal oder Bergretter Jürgen Groß aus Wolfsberg: „Ich betreibe eine Praxis, wo ich nach der Evolutionspädagogik arbeite und dabei mit meinen Klienten auch in die Natur gehe. Zur rechtlichen Absicherung benötige ich daher diese tolle Ausbildung.“