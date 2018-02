Begegnung mit dem Ex: Die besten Tipps

Nichts wird den Ex nach einer Trennung mehr freuen, als zu merken, dass er einem noch durch den Kopf geht! Die Devise lautet also: Cool bleiben! Nicht blöd schauen, den Mund nicht offen hängen lassen (vor Schreck) und am besten so tun, als wäre es einem völlig egal. Tipp: Stellt euch vor, ihr wärt nie mit diesem Menschen zusammen gewesen - was ihr euch in dem Moment vermutlich auch wünscht.