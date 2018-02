Masters of Dirt Wien & Technoball: Preparty

Wer bereits auf einer M.O.D Party war, weiß, dass die wilden Jungs nicht nur die legendärsten Freestyle Shows der Welt auf die Bühne bringen, sondern auch die wildesten Parties schmeißen. Die offiziellen Masters of Dirt DJs heizen mit Techno, Techhouse, Drum’n‘Bass, Trap, Hip Hop und Mash-Ups auf 3 Floors so richtig ein. Frei nach dem Motto „Wer sich erinnern kann, war nicht dabei“ eskaliert man bis in die frühen Morgenstunden, und wer dann noch nicht genug hat, ist bei der anschließenden Afterhour herzlich willkommen, die ebenfalls in der Pratersauna stattfindet. Außerdem darf man sich auf Goodies, Welcomeshots, Co2 Guns und vieles mehr freuen!