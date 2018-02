Kampusch: Reiterstaffel „würde Tiere gefährden“

"Würde die Tiere gefährden"

"Es ist in Österreichs Städten nicht vonnöten und würde die Tiere möglicherweise auch noch gefährden", schrieb Natascha Kampusch am Montag auf Twitter. Damit schlägt sie in dieselbe Kerbe wie Markus Figl, Bezirksvorsteher des ersten Bezirks in Wien. "Es mag Einsatzmöglichkeiten geben, aber was einen Einsatz in der Inneren Stadt betrifft - außer bei ganz besonderen Situationen -, bin ich sehr skeptisch", meinte Figl zu Kickls Plänen.