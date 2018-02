Grippeopfer sollen sich nicht ans Steuer setzen

Zum Start der Semesterferien sind die Zahlen der GKK dramatisch: Die Fälle an Erkältungskrankheiten stieg seit der Vorwoche um acht Prozent, die der Influenzaopfer um neun. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gab’s bei den Verkühlten ein Plus von mehr als 50 Prozent, die Zahl der Grippeopfer stieg fast um das Achtfache an.