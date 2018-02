Verkehrsminister prüft Maut auf Ausweichrouten

Viele Kufsteiner würden aufatmen: Verkehrsminister Norbert Hofer prüft die Einführung von Mautgebühren auf Ausweichstrecken. Gleichzeitig könnte es – in Anlehnung an das Mautsystem in Deutschland – Steuererleichterungen für inländische Lenker geben. Dass Mautmillionen im Land bleiben, begrüßt Hofer.