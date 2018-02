Wer kann am „Grün“ am besten Eislaufen?

Schauplatz Wattens: Noch ist Zeit – aber die kann in der Kristall-Metropole auch zwischen den Fingern davon rinnen. Denn die Prognosen für Tirol sprechen nicht für ein bespielbares Grün: Heute, morgen und am Donnerstag soll es bis in die Tal-Lagen schneien, die Temperaturen in den Nächten eiskalt werden. „Der Unterboden ist trotz der Schneedecke aktuell nicht gefroren, daher kann man mit schwerem Gerät nicht auf den Platz.“ Martin Schneebauer, Spieltag-Verantwortlicher der WSG, kennt aber noch andere Probleme: „Wir haben eine Art Dünger, die das Sonnenlicht bündeln, den Schnee so schneller zum Schmelzen bringen würde. Nur: Dann könnte das Wasser wiederum in der Kälte gefrieren.“ Ein Eislaufplatz wäre am Freitag im Gernot-Langes-Stadion garantiert, „aber für uns hat die Sicherheit für die Spieler oberste Priorität“! Daher ist eine Absage aktuell wahrscheinlicher als der Anpfiff.