Maier/Sammer beenden Zweierbob-Bewerb als Achte

Die Fahrten von Maier/Sammer waren zwar äußerst konstant, perfekt war aber keine davon. "Es waren einfach mehrere kleine Fahrfehler pro Lauf. Die haben uns jeden Lauf zehn bis 15 Hundertstel gekostet", analysierte der 23-jährige Pilot. Für ihn und seinen Bremser sind es die zweiten Olympischen Winterspiele. Vor vier Jahren war man noch auf Platz 20 gelandet. "Ich habe das jetzt ganz anders miterlebt. Man ist mit anderen Erwartungen hergekommen", erzählte Sammer. Der Tiroler Maier war einer der jüngsten Athleten an den Lenkseilen. "Ich denke, wir sind halt ein bisschen jünger, vielleicht nicht ganz so routiniert wie der Eine oder Andere." Der Fokus gilt nun voll dem Vierer-Bewerb am abschließenden Olympia-Wochenende. Im großen Schlitten ist dem 23-Jährigen sogar ein noch besseres Resultat zuzutrauen. "Die Mannschaft ist definitiv hungrig, weil wir in der Vergangenheit auf fast jeder Bahn im Vierer besser platziert waren. Nach dem achten Platz im Zweier träumt man gerne, was im Vierer geht", zeigte sich der Tiroler zuversichtlich.