Der neue Hoffnungsträger

Was, den Mario Lamoureux haben die 99ers geholt?“, fragte gestern ein Eishockey-Insider aus Tirol. „Der ist stark, den wollten die Innsbrucker schon letzten Sommer nicht hergeben.“ Doch der US-Stürmer hatte sich nach einer starken Spielzeit im Haie-Dress verpokert, landete letztlich in Norwegen und spielte zuletzt in der Schweizer B-Liga bei Winterthur. „Dort ist seit gestern allerdings die Saison für ihn vorbei. Wodurch wir zuschlagen konnten“, grinst 99ers-Coach Doug Mason, der den kleinen, quirligen Kämpfer schon länger am Radar hatte. „Mein Sohn Steve spielt ja in der Schweiz. Ich verfolge diese Liga sehr intensiv.“