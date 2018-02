„Die Familienbeihilfe-Anpassung ist unfair“

So meinte der slowakische Präsident nach dem Gespräch mit Van der Bellen in der Hofburg bei einer Pressekonferenz zur geplanten und von den betroffenen Staaten heftig kritisierten Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder, die im EU-Ausland leben, an die Lebenserhaltungskosten: Wenn jemand in Österreich arbeite und ins Sozialsystem einzahle, aber die Leistungen daraus nicht erhalte, "ist das meiner Meinung nach unfair". Und es sei auch nichts, "dass die Beziehungen zwischen den Ländern verbessern würde", so Kiska.