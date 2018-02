Date-Night im ersten Wiener Gin-Taxi

Ob gemütlich eine Afterwork-Runde drehen, ein romantisches Date genießen oder eine lustige Mädlsrunde verbringen - das Gin Taxi Vienna bietet für jeden Anlass ein entsprechendes Package. "Das Besondere ist, dass man nur im Gin Taxi ein Abenteuer in Wien erleben kann mit einem Gin Tonic in der Hand und dass wir jeden Anlass zu einem erinnerungswürdigen Ereignis werden lassen", verspricht Sir Lukas vom Gin Taxi Vienna im City4u-Talk. Very british gibt es auch eine Teatime-Tour an einem Nachmittag, die in einem Lokal mit einem klassischen englischen Five'o'Clock-Tea endet. Die Preise für das jeweilige Package liegen zwischen 160 und 300 Euro für vier Personen.