Blech! ÖSV-Adler fliegen Weltspitze hinterher

Österreich hatte in Team-Springen je zweimal Olympia-Gold (2006, 2010), Silber und Bronze geholt. In Südkorea gab es aber den dritten "Salto Nullo" nach 1988 und 2002. Am Montag lag das ÖSV-Quartett nur nach dem ersten Sprung Krafts auf dem dritten Platz. Am Ende wurden zumindest Slowenien und Japan auf Distanz gehalten. Doch Bronze war wie befürchtet am Ende enorm weit entfernt: 52 Meter fehlten.