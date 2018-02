22 Lawinen, kein Todesfall

22 Lawinenabgänge mit Personenbeteiligung registrierte der Landeswarndienst in diesem Winter in der Steiermark – kein einziger endete tödlich. Damit das auch so bleibt, ist in der jetzigen Ferienwoche Vorsicht geboten. Denn gerade auf Schattenhängen (Nord und Ost) wird es in den nächsten Tagen gefährlich.