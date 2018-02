Illegales Zeltlager: Räumung dauert mehrere Tage

"Wer verursacht so ein Chaos hier?"

Zur Vorgeschichte: In einem Wäldchen bei der Stammersdorfer Straße stieß Dietmar Schwingenschrot, Chef von BZW - Die Stadtpartei, am Sonntag zufällig auf den Lagerplatz, der vom Weg aus nicht sichtbar ist. "Wer versteckt sich und verursacht so ein Chaos hier?", fragen Anrainer.