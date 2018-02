„Tiroler Lkw-Maut für den Lärmschutz verwenden“

Im Vorjahr sind 2,25 Millionen Lkw über den Brenner gerollt. Das hat laut Berechnungen des Transitforums Austria-Tirol 200 Millionen Euro an Mauteinnahmen in den Staatshaushalt gespült. Geld, das Fritz Gurgiser nun für die lärmgeplagten Tiroler beansprucht. „Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass die Grenzwerte beim Lärm eingehalten werden. Das sind 60 Dezibel bei Tag und 50 Dezibel bei Nacht. Untersuchungen und Messungen zeigen, dass diese Grenzwerte regelmäßig überschritten werden“, sagt Gurgiser (siehe Grafik). Er fordert daher, dass die jährliche Lkw-Maut am Brenner – 200 Millionen Euro – zur Gänze in den Tiroler Lärmschutz fließt. Dazu wurde auch eine Unterschriftenaktion gestartet: www.transitforum.at