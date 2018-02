Falscher Lieferant überfällt betagte Frau zu Hause

Eine 91-Jährige ist bei einem Überfall am Sonntag im Wiener Bezirk Döbling schwer verletzt worden. Die Pensionistin, die "Essen auf Rädern" bekommt, wurde von einem Mann attackiert, der sich als eben dieser Lieferant ausgab. Er stieß die Frau in die Wohnung, durchwühlte diese und flüchtete ohne Beute. Die 91-Jährige erlitt einen Oberschenkelhalsbruch, ihre Tochter fand sie wenig später am Boden liegend.