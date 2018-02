„Schneealarm“ in Wien: Winter gibt noch mal Gas

Meteorologisch gesehen neigt sich der Winter langsam seinem Ende zu, doch er gibt sich heuer nicht so schnell geschlagen. Am Montagabend beginnt es vor allem im Osten und Süden Österreichs wieder zu schneien, wobei auch in Wien einige Zentimeter Neuschnee und das übliche Verkehrschaos zu erwarten sind. Am Dienstag muss in der Osthälfte des Landes sogar mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden. Es wird außerdem klirrend kalt - in den Bergen können die Temperaturen in den kommenden Tagen auf bis zu minus 30 Grad fallen.