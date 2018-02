Thiem nur vier Stunden nach Matchball im Flugzeug!

Sechs Spiele hat Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem 2018 auf Sand bestritten - und allesamt gewonnen, dabei noch nicht einmal einen Satz abgeben müssen. Die Belohnung war der Turniersieg in Buenos Aires - und eine Extra-Portion Stress: Denn nur vier Stunden nach dem verwandelten Matchball hob sein Flieger nach Brasilien zum Turnier in Rio (ATP 500) ab. "Krone"-Tennisexperte Peter Moizi verrät im Talk mit krone.at-Sportchef Max Mahdalik, wie Thiem mit dem Stress umgeht, wie gefeiert wurde - und was die übrigen Österreicher auf der Tennis-Welt für Erfolge gefeiert haben.