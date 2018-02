Alle wollen die neue Romy sehen ...

Bäumer in der "Bild am Sonntag": "Ich wollte nie in einem Biopic über Romy Schneider spielen. Aber '3 Tage in Quiberon' ist kein Biopic. Es ist ein Film über drei Tage aus ihrem Leben. Ein Kammerspiel. Das ist etwas ganz anderes. Ich bin sehr froh, dass dieser Film so umgesetzt wurde."