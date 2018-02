„Ausklang“: Neuer Freitags-Club für Wien

Für den „Beach-Club“ am 20. Juli wurde bereits DJane NORA EN PURE („Tears in your eyes“, Spinnin Records) verpflichtet! Das „Summer-Closing“ bespielt wohl eine echte „IBIZA-Größe“ und auch sonst hat man wohl einige Specials in petto. Insider-Infos, die City4U den Club-Chefs Mario „Rochus“ Minar und „Erlebnis-Gastro-Genie“ Philipp Pracser entlocken konnten. Die vielen geladenen VIPs sind mindestens genauso gespannt, wie „U96/Das Boot“-Ikone und Star-DJ Alex Christensen, der samt neuem Musikprojekt „Alex Christensen & The Berlin Orchestra“, nach Wien geflogen wird, um in einer von viel Video-Technik unterstützten Opening-Show den neuen Freitagsclub offiziell zu eröffnen - so heißt es!